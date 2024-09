Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024)DEL 15 SETTEMBREORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE NELLA NORMA LUNGO LA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A24-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER ASSERGI; E PROPRIO CON RIFERIMENTO ALLA RETE AUTOSTRADALE, RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22 DI OGGI DOMENICA 15 SETTEMBRE E’ IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral