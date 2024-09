Tentano di attraversare la Manica muoiono almeno otto migranti Salvate altre 53 persone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024)sono morte durante un tentativo diil canale della, dal nord della Francia. Lo riportano le autorità marittime francesi, spiegando che l’incidente è avvenuto sabato, poco prima di mezzanotte. Dopo aver individuato un’imbarcazione, che trasportava decine di, in difficoltà vicino a una spiaggia nella città settentrionale di Ambleteuse, una nave di soccorso francese è stata inviata nell’area soccorrendo 53. Seisono state portate in ospedale, tra cui un bambino di 10 mesi in ipotermia. Tra coloro che erano a bordo c’eranoprovenienti da Eritrea, Sudan, Afghanistan ed Egitto. Un’indagine sull’accaduto è stata aperta dall’ufficio del pubblico ministero di Boulogne-sur-Mer.