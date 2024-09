Quando la prossima gara di F1? GP Singapore 2024 | programma orari tv streaming Si corre tra una settimana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno sarà il Gran Premio dito nella giornata di domenica 22 settembre. Non vi sarà alcuna pausa tra l’odierno GP di Azerbaigian e l’evento venturo. La corsa di Marina Bay è diventata una sorta di “must” in calendario. Le competizioni in notturna si sono moltiplicate nel corso del tempo, ma quanto accadde nel 2008 rimane epocale. Vedere, per la prima volta, la F1 by night regalò una sensazione unica e irripetibile. Proprio la possibilità dire nella notte locale, assorbe quasi completamente la differenza di fusoo che intertra l’Europa e la città-stato asiatica. Dunque, come seguire la corsa singaporiana in TV? Classifica Mondiale costruttori F1: McLaren ha ormai quasi raggiunto Red Bull, Ferrari terza TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta.