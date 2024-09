Pontormo finiti i lavori C’è un nuovo ingresso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Scuole rinfrescate e con spazi esterni nuovi a Carmignano. Domani prima campanella per tanti studenti. Ecco gli interventi conclusi dal Comune di Carmignano. In centro è stato realizzato ilvialetto d’, dal parcheggio di Santa Caterina, costato circa 25.000 euro che da domani permetterà ai 350 studenti di accedere a piedi alla scuola media "Il" in sicurezza senza dover passare dalla strada. "Quello del vialetto è un intervento necessario – spiega l’assessore aipubblici Chiara Fratoni – anche per facilitare, qualora ce ne fosse bisogno, l’accesso ai mezzi di soccorso, che rientra nella pianificazione annuale della manutenzione degli edifici scolastici".