Montesi Maldoni nuovo allenatore | È un grande privilegio essere qui

(Di domenica 15 settembre 2024) È ufficialmente iniziata la stagione sportiva dellaVolley Pesaro. I biancorossi anche quest’anno militano nel campionato di Serie C e attualmente sono alle prese con la preparazione estiva, diretta da Michele(foto),, che subentra a Massimiliano Antonini.è entrato a far parte del team biancorosso grazie alla cooperazione con la Virtus Volley Fano. "l’della prima squadra è un– commenta -, e un’opportunità unica, in quanto è una società storica e ben organizzata, che ha grandi obiettivi sia a livello giovanile, sia nella prima squadra". Coachsi è poi soffermato sulla squadra: "Ci sono diverse differenze, sia dal punto di vista della provenienza (6/7 giocatori arrivano dalla Virtus e gli altri sono di casa), sia dal punto di vista anagrafico.