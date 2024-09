Medico e poliziotta sono le professioni preferite dalle ragazze di oggi proprio due dei profili più frequenti nelle fiction più viste

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 15 settembre 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Com’è cambiata l’immagine delle donnetelevisive e che impatto ha sull’emancipazione femminile? Quanti dei personaggi che vediamo scorrere sui piccoli schermi hanno influenzato le nostre vite, in qualche modo indirizzando le scelte? Non stiamo esagerando: il pubblico delle serie è per la stragrande maggioranza femminile. E, se un tempo era composto essenzialmentecasalinghe di tutte le età, adesso si è fatto molto più composito. Complice il boom della serialità che ha travolto le nostre serate, inchiodandoci al divano di casa, anche le generazioni più giovani ora accendono la tv o la guardano on demand su tablet e telefonini. È anche per questo che i modelli femminili che “passano”diventati ispirazionali.