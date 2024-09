La scuola che conta Due milioni per l’istruzione E arrivano le benemerenze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Dueper, Vimercate approva il piano Diritto allo studio fra conferme e novità, a partire dalle “Giovani eccellenze“, vere e propriein ambito scolastico da consegnare a chi si distinguerà in campo sociale, sportivo, scientifico, civico e culturale. Prima campanella e soldi in arrivo per progetti e manutenzioni in tutti gli istituti. La somma "conferma l’attenzione a garantire pari opportunità a tutti gli studenti, favorire le innovazioni educative e didattiche, supportare i giovani nel percorso di scelta formativa e professionale", spiega l’amministrazione. Le risorse serviranno a sostenere le attività dei 2.464 alunni iscritti a materne, elementari e medie Manzoni e Don Milani, oltre ai 244 ragazzi delle paritarie e dei 59 bambini che frequentano le due sezioni primavera.