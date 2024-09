GP Montreal 2024 | Tadej Pogacar si prende la corsa con un dominio incontrastato Nono Zambanini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024)mette la sua firma anche in Canada. Al Gp di, classica World Tour che chiude il weekend nordamericano, lo sloveno detta la sua legge: va via in solitaria e distrugge i rivali timbrando la vittoria numero 22 in stagione. Il favorito per i Mondiali di Zurigo, se mai ci fossero stati dubbi, è lui. Tre corridori hanno animato laandando all’attacco sin dalla prima parte di gara: Michael Leonard (Ineos Grenadiers), Gil Gelders (Soudal-QuickStep) e Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale). Vantaggio che per loro però non è stato esorbitante visto l’inseguimento condotto dalla UAE Emirates, che li ha tenuti sempre sotto controllo. Ha provato il contrattacco a 50 chilometri dal traguardo Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), che ha raggiunto i fuggitivi, ma poco dopo il gruppo è tornato compatto.