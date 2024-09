Gallarate in corteo per difendere il bosco di via Curtatone dalle ruspe | Cassani giù le mani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 settembre 2024 – Unpacifico, a tratti allegro, tanti slogan. "Sarà unafestazione pacifica e gioiosa”, avevano promesso gli organizzatori. E così è stato. In duecento si sono messi in marcia questo pomeriggio a, per dire “no” alla distruzione deldi via, dove il Comune vuole realizzare un nuovo polo scolastico coi fondi europei e regionali per la rigenerazione urbana. La marcia di protesta ha mosso i suoi primi passi intorno alle quattro e mezza del pomeriggio dal piazzale della Stazione. Il traguardo? Ovviamente via, dove ad aspettare residenti ed esponenti dei comitati cittadini e ambientalisti c’erano “gli abitanti del”, quelli cioè che da un paio di mesi hanno deciso di trascorrere notte e giorno all’interno del, alcuni addirittura sugli alberi. “, giù le!”, è stato uno degli slogan più gridati.