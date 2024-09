Conte | il Napoli è una squadra che negli anni non amava tanto sporcarsi le mani

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2024) Il tecnico del, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Skyal termine della sfida contro il Cagliari Le parole diLese le sono sporcate? «Sì, assolutamente. Cagliari è un campo molto difficile. Era molto secco, c’era vento, dovevi calcolare bene la traiettoria. Avevamo iniziato molto bene, poi quell’interruzioni per botti e fumogeni ci ha spezzato il ritmo. Ci hanno messo un po’ in difficoltà. Poi abbiamo visto nell’intervallo cosa dovevamo fare. Cioè essere competitivi a tutto campo, nelle due fasi, accettando duelli ed essere attenti e bravi in area. Il campionato di serie A richiede questo».