WWE | Diverse leggende ospiti a SmackDown tra cui Vickie Guerrero e RVD

(Di sabato 14 settembre 2024) Ieri notte il debutto disu USA Network con lo Steel Cage Match tra Cody Rhodes e Solo Sikoa come piatto forte della serata. Triple H ha aperto la serata dando inizio alla “nuova era” dello show blu del venerdì sera. Per l’occasionesono statedella serata, quali, Rob Van Dam, Teddy Long e Ron Simmons.torna in WWE Ieri notte, insieme ad altre, è stata ospite della WWE assistendo al debutto disu USA Network. Intervistata da Byron Saxton per “Exclusive”,si è detta felicissima di essere stata invitata dalla WWE: “È bello essere qua. Una grande serata. Quando mi hanno invitata è stato impossibile dire no. Mi sento a casa qua. È dove ho iniziato. È stato bello vedere vecchi amici e volti noti, ma anche conoscerne di nuovi. Bello vedere la nuova generazione che avanza.