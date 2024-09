Un doc ci porta nel mondo oscuro del brand Brandy Melville | perché vedere stasera in tv Brandy Hellville – L’inferno del fast fashion

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 14 settembre 2024) Il problema c’è. È grande e va affrontato con serietà e consapevolezza da parte di ognuno di noi. La, infatti, ci riguarda molto da vicino. Come dimostra il doc che arrivain tv in prima visione su Sky Documentaries alle 21.15 (in streaming solo su Now e disponibile anche on demand). E di cui vi proponiamo in esclusiva una clip in anteprima:del. Si tratta di un doc prodotto dalla Hbo e realizzato dalla pluripremiata regista australiana Eva Orner, già Oscar nel 2008 per il documentario Taxi to the Dark Side (quello sulle torture dei soldati americani in Afghanistan). Un viaggio che svela il latodi questo impero, il cui assetto produttivo “one size” spinge le giovani clienti a consumare di più, spendendo poco per capi realizzati da una manodopera sottopagata.