(Di sabato 14 settembre 2024) Ranka, la stimolatrice sessuale autonoma, con la sua inaspettata flessibilità, ha imposto a Ugo uno sdoppiamento iconico tridimensionale per permettergli di godere appieno dei suoi incontri appassionati con la distributrice di piacere. Il sistema di evasione di Ugo doveva basarsi su una capacità di comunicazione, movimento e adattamento alla massa pluricellulare degli altri. Così, per adattarsi alla personalità di Ugo, si è inserita un’Intelligenza Artificiale con un “quoziente intellettivo” di 98 cc, un po’ come un vecchio Ducati del 1952. Ugo, però, non aveva considerato la cerniera suturante di Ruth, a combinazione E così, un giorno, dopo l’ennesima scappatella, Ruth e Aloe conversavano sulla terrazza del terzo piano, discutendo della notte precedente e del comportamento del loro partner comune.