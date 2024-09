Ten Hag elogia il Manchester United per aver trovato il modo di vincere

Leggi tutta la notizia su justcalcio

L'allenatore delErik ten Hag hato la sua squadra perildi" dopo che i Red Devils hanno battuto il Southampton per 3-0 sulla costa meridionale. L'inizio della partita è stato incerto per la squadra ospite allo St Mary's Stadium, dopo che Diogo Dalot ha concesso un rigore nel primo tempo, ma Andre Onana ha parato il tiro dal dischetto di Cameron Archer. Pochi minuti dopo, Matthijs de Ligt segnava il suo primo gol con il, con un colpo di testa su cross di Bruno Fernandes. Marcus Rashford ha raddoppiato prima dell'intervallo, segnando da fuori area dopo essere stato bravo a spostare la palla sul piede destro.