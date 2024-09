Taremi in ‘Il principe di Persia cerca gol’ | Monza-Inter occasione!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024)verso una maglia dal primo minuto in. L’iraniano è a caccia del suo primo gol ufficiale con i nerazzurri.SI RETE NERAZZURRA – Ildigol, o meglio,il primo gol con la maglia dell’. Perché di marcature, il suddetto, che di nome di Mehdi e di cognome fa, non ha nulla da invidiare a nessuno. Ma manca ancora il primo sigillo con la maglia nerazzurra. Domani, il centravanti iraniano avrà un’altra chance giocando dal primo minuto contro ilallo stadio Brianteo. Simone Inzaghi, infatti, sembra ormai deciso: dentro l’ex Porto al posto di Lautaro Martinez. Il capitano riposerà almeno inizialmente per essere in grande spolvero e tirato a lucido in vista delle super sfide contro Manchester City prima e Milan poi.affiancherà nuovamente Marcus Thuram.