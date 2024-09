’Sharing Breath’ | eventi sportivi musica e cultura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Oggi sarà un’altra giornata ricca dili legati al progetto ‘Sharing Breath - Forlì Capitale del Respiro’ promossa dall’Associazione Morgagni per le Malattie Polmonari - Ammp. Le attività inizieranno alle 9.30 con un convegno, dedicato all’equità e all’inclusione nello sport, presso la sala del Consiglio Comunale. Interverranno Silvia Camporesi, bioeticista e Matteo Buccioli, presidente di Ammp. L’evento verrà trasmesso in diretta sui canali social dell’associazione. Alle 10 partirà la ‘Pedalata del Respiro’ da piazza Saffi, un giro panoramico attraverso il Parco Urbano, con arrivo all’Ospedale Morgagni-Pierantoni. L’evento è aperto a tutti gli appassionati. Alle 11.30, sempre in piazza Saffi, si terrà l’inaugurazione della ‘Piazza del Respiro’, con una suggestiva esibizione di sbandieratori.