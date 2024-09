Riapre oggi lo sportello della Lega

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Riprende l’attivitàfra la gente, nel cuorecomunità, l’ascolto dei cittadini. Dopo l’ultima iniziativa del 24 luglio scorso e dopo la pausa agostana, la sezione comunale di FucecchioSalvini Premier torna nuovamente in piazza stamani dalle 9 alle 13,15 con una postazione ubicata nell’area a parcheggio di fronte al supermercato Coop di via di Fucecchiello, postazione predisposta comedel cittadino. LaSalvini Premier-sezione Comunale di Fucecchio, con questa iniziativa – spiega una nota – "intende rilanciare la propria attività sul territorio, intensificando il rapporto diretto con la cittadinanza". Un lavoro che in questi anni è stato portato avanti in modo capillare e costante dal segretario Marco Cordone e dai suoi più stretti collaboratori che, con cadenze regolari, hanno messo in piedi le postazioni in piazza.