Open Arms | avvocato Bongiorno pm contesta la linea politica

(Di sabato 14 settembre 2024) "Con questa introduzione, è di intuitiva evidenza, il pubblico ministero sta procedendo con una requisitoria contro il decreto sicurezza bis che è un atto del governo e contro laprima redistribuire e poi sbarcare. Ha proprio espresso un giudizio di grandezione di questa, portata avanti dall'intero governo. Il pm credo che nonostante abbia detto che questo in realtà non voleva essere un intervento contro lanel momento in cui dice che al tavolo tecnico i decreti e le direttive sono tutte inaccettabili, intollerabili e in contrasto con i diritti umani in realtà sta processando ladi quel governo. Per ora è così". Lo dice l'Giulia, legale di Matteo Salvini, in una pausa del processoin corso a Palermo.