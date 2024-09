Nel nome della madre Grace | il principe Alberto di Monaco in Toscana la visita in luoghi simbolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) ChiusiVerna, 14 settembre 2024 – IlII dihato il SantuarioVerna, nell'Aretino. E’ arrivato intorno alle 15,30. Unastrettamente privata che apre la due giorni aretina del viaggio in Italia del sovrano e che lui stesso ha voluto avesse inizio neiamati dalla, lassa. Fu proprio lei a ChiusiVerna, come raccontano le cronache, are questo luogo sacro nel 1968 insieme alla figlia Caroline, allora undicenne, al termine del campeggio estivo nel Casentino. Ladelsi inserisce anche nell'anno in cui ricorrono le celebrazioni per gli 800 anni delle stimmate ricevute da San Francesco. E' stato accolto dal padre guardiano Fra Guido Fineschi e da tutte le autorita' locali.