Mario Rui-Napoli è finita | il portoghese fuori rosa dopo sette anni Rifiutate le offerte di Besiktas e Galatasaray

(Di sabato 14 settembre 2024) La lunga avventura diRui alsembra giunta alla fine, il giocatoredai piani di Conte.stagioni in maglia azzurra,Rui è ufficialmenteal. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, il terzino, legato al club fino al 2026, ha rifiutato tutte le proposte ricevute nel corso dell’estate, tra cui quelle dele del, preferendo restare a, sebbene non faccia più parte del progetto tecnico. Allenamenti in solitaria a Castel Volturno Con l’arrivo di Leonardo Spinazzola e la conferma di Mathias Olivera, la concorrenza per il posto da terzino sinistro si è fatta troppo dura perRui. Di conseguenza, il giocatore ha scelto di continuare ad allenarsi da solo a Castel Volturno, in attesa di nuove opportunità che potrebbero presentarsi nella sessione invernale di mercato.