Incendio a Trezzo sull’Adda fiamme al primo piano di una palazzina | morto un uomo salvata una donna

(Di sabato 14 settembre 2024)sull'Adda, 14 settembre 2024 - Undeceduto fra lee unain extremis. È terribile il bilancio di undivampato nelle prime ore di questa mattina nel pieno centro disull'Adda, in via Jacopo da. Lesarebbero divampate, per motivi non ancora precisati, aldi unaa corte. Sul posto si sono diretti immediatamente in forze i vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine. Unaè stata estratta dallainda una pattuglia dei Carabinieri. Il corpo della vittima, unanziano, sarebbe stato trovato nell'appartamento andato a fuoco poco dopo, all'ingresso dei Vigili del Fuoco nello stabile. Le operazioni sul posto sono ancora in corso.