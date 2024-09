GUIDA TV 14 SETTEMBRE 2024 | TIM SUMMER AWARDS CIAO DARWIN FREEDOM IN ALTRE PAROLE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 14 settembre 2024) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e lereti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 00:40 Tim Music ultima puntataMaschio new Musica Talk Show Rai2 21:00 23:00 F.B.I. 1°Tv + F.B.I. International 1°Tv 90° Minuto del Sabato Sport Talk Show Rai3 21:20 23:05 Di Padre in Figlio: Vita da Tifosi Tg3 Mondo Film Notiziario Rete 4 21:25 00:20: Oltre il Confine 1°Tv Dunkirk Doc. Film Canale 5 21:40 01:159 R Tg5 Show Notiziario Italia 1 21:15 23:05 Minions 2 1°Tv Beethoven 2 Film Film La7 20:35 23:55 Innew Al Nassr-Al Ahli Talk Show Calcio Tv8 21:15 22:30 4 Ristoranti R 4 Hotel R Talent Talent Nove 21:40 23:25 Raffaele Sollecito 1°Tv Crimini Italiani R Inchieste Inchieste N.B.