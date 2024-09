Formula 1 Leclerc fa poker di pole in Azerbaijan Seconda fila a Sainz

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 14 settembre 2024) AGI - Quattro è il numero perfetto, almeno per Charles, che tra le mura - e i muretti - della città vecchia di Baku si sente come non mai a suo agio. Più veloce di Montecarlo, casa sua, ma con più di qualche analogia in termini di conformazione, il circuito dell'Azerbaijan regala ancora al monegasco la gioia dellaposition, la quarta - per l'appunto - su questo tracciato. Qualifiche iniziate dal ferrarista nel migliore dei modi, dopo aver evitato la penalità per una presunta infrazione di velocità in regime di bandiera gialla durante le FP3, con il primo crono fatto segnare nel Q1 e un passo sul giro secco che stava gia' cominciando a farsi importante. Prima parte di sessione in cui, più che il tempo stesso di, è l'eliminazione del primo papabile avversario per lafinale a far sorridere il box della Rossa.