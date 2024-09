F1 su TV8 oggi GP Azerbaijan 2024 | programma qualifiche differita in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Levalide per il Gran Premio di Azerbaigiandi Formula 1 avranno luogo nella giornata di sabato 14 settembre. La sessione nella quale sarà determinata la griglia di partenza comincerà alle ore 14.00 del nostro Paese. La Ferrari ha un rapporto privilegiato con la pista di Baku, se si parla di qualifica, poiché la Scuderia di Maranello ha conquistato ben 4 delle 7 pole position messe in palio sinora. Merito, soprattutto, di Charles Leclerc, scattato dalla casella privilegiata nelle ultime 3 edizioni. È anche vero che il poleman, da queste parti, ha vinto solo due volte su sette! L’impresa, se così può essere definita, è riuscita a Nico Rosberg nel 2016 e a Valtteri Bottas nel 2019. Per il resto, chi è passato per primo sotto la bandiera a scacchi non è il pilota partito davanti a tutti.