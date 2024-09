Donnarumma pubblica il primo video con il figlio Leo appena nato

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di sabato 14 settembre 2024) Gigio, il portiere della Nazionale italiana e del Paris Saint-Germain, ha recentemente condiviso con il mondo un momento intimo e speciale della sua vita privata. La nascita del suo, Leo, ha segun momento di grande gioia per lui e la sua compagna Alessia Elefante, e il portiere ha deciso di rendere partecipi i suoi fanndo ildel neosui social. Il gesto ha subito scateuna valanga di reazioni affettuose da parte di amici, colleghi e fan di tutto il mondo, che hanno voluto celebrare con lui questo nuovo capitolo della sua vita. Gigioè diventato papà: l’annuncio La notizia della nascita di Leo è stata resadal Paris Saint-Germain, il club per il quale gioca, attraverso un post su X (precedentemente conosciuto come Twitter). «La famigliasi è allargata.