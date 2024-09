Diego De Silva è tornato con l’assenza di risposte della fine di un amore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 14 settembre 2024) La legge, e soprattutto la giustizia, non c’entrano niente con l’. L’non è giusto, e non sopporta le regole. E’ per questo che ci rende felici. E’ nelle ultime paginestoria di Fosco e Alice. Hanno un figlio grande, sono sull’orlo del divorzio, anzi sono già più avanti: il ricorso è già depositato in Tribunale. Quattro paginette al cianuro che Alice ha affidato a un’avvocata veloce e dai colpi secchi. Leggono gli atti del processo e invece di dirsi firmiamo, scoprono che non è finita. Risentimento: è così che sai che dovresti insistere, almeno a voler capire qualcosa. E’ tardi, quindi, ma decidono di prendere altro tempo. Per provare a cercare l’errore - se ti fai abbastanza domande, l’errore lo trovi, si dicono. Domande, di quello è fatto ogni addio, punti interrogativi a perdita d’occhio.