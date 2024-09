Claudio Baglioni | Adesso l’Arena poi i teatri lirici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Verona, 14 settembre 2024 – Se l’arte si guarda e l’architettura si abita,è sempre stato un po’ di qua e un po’ di là. Abitando le sue canzoni con spettacoli capaci di trasformarle in esperienze fisiche e sensoriali. Ed è proprio questa attitudine che gli ha riconosciuto ieri l’Ordine degli architetti di Verona, iscrivendolo all’Elenco d’Onore degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Verona, operazione funzionale a far salire la febbre attorno agli otto concerti che lo vedono in scena altra il 19 e il 28 settembre. "Ho ricevuto una ventina di Telegatti, ma questo li supera tutti" ha scherzato lui mostrando timbro e pergamena dell’Ordine come un trofeo. L’ennesimo di una carriera che intende suggellare a fine 2026.