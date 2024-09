Celebrazioni | risate volti del web e musica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Una proposta artistica "trasversale ed eterogenea per i linguaggi artistici e i riferimenti alle nuove generazioni". Così il direttore artistico del Teatro, Filippo Vernassa, ha introdotto i 60 titoli in cartellone per la prossima stagione. E ai 14 spettacoli di prosa annunciati a giugno (che hanno già raccolto mille abbonamenti con protagonisti che spaziano da Gioele Dix a Drusilla Foer fino a Stefano Massini e Walter Weltroni), si aggiungono la danza,l, le rassegne Riflessi, Comedy e Dal web al palcoscenico. Il, che lo scorso anno ha raggiunto il record di 105mila spettatori, "è un’istituzione culturale della città – ha detto il sindaco Matteo Lepore –. Con una gestione sociale e culturale di grande respiro, il teatro è riuscito, dopo la pandemia, a ricostruire un’offerta importante".