Canoa Costa del San Bartolo | traguardo per amatori

(Di sabato 14 settembre 2024) Domani ritorna l’appuntamento con la 3ª edizione del Raduno Canoisticoale "delle Falesie". L’ evento è una iniziativa che mira alla promozione e valorizzazione delladel Parco Sane del suo entroterra ed è rivolta agli appassionati di kayak da mare e Sup, entrambe specialità in forte sviluppo perchè abbinano l’atto sportivo alla possibilità di esplorare il territorio in modo capillare ed ecologico. La manifestazione è stata ideata ed organizzata alcuni anni fa da Fabrizio Russo di "Calypso Adventure", canoista di lungo corso, protagonista di viaggi avventura ine noto organizzatore di vari eventi canoistici. Grazie alla disponibilità e collaborazione delle amministrazioni di Pesaro, Gabicce, Parco Naturale San, Capitaneria di Porto e varie importanti aziende locali, l’iniziativa è decollata nel 2022 con la 1ª edizione.