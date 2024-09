Atletica Simonelli è secondo in Diamond League | l’Azzurro fa 13 22 nei 110 ostacoli

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 14 settembre 2024) Bruxelles – Lorenzostacca la seconda posizione in, a Bruxelles. Nell’ultimo appuntamento stagionale del circuito internazionale dileggera,segna il crono di 13.22 e impreziosisce un grande anno 2024 per il campione d’Europa dei 100a Roma e argento mondiale indoor nei 60. “Non pensavo di poter correre 13.22 a metà settembre – commentadell’Esercito, come riporta fidal.it – Non so dove ho trovato le energie. Questa gara è merito delle indicazioni tecniche che mi ha dato coach Giorgio Frinolli. È stata una stagione quasi perfetta e ora vado in vacanza con il sorriso. Finalmente ho ripreso un po’ di confidenza dopo Parigi”. Il podio va al francese Sasha Zhoya (oro con 13.16), terzo è Freddie Crittenden (13.24).