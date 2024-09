Tragedia del Bayesian la verità dall’impianto di videosorveglianza | il recupero della Marina Militare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 13 settembre 2024) Recuperato dal superyachtl’impianto di: adesso sarà analizzato dalla ProcuraRepubblica di Termini Imerese. L’attività è stata effettuata nelle scorse ore dai sommozzatoriproprio per conto dei magistrati. Bisogna ricordare che il naufragio del velieroè avvenuto nelle prime ore del mattino del 19 agosto scorso al largo di Porticello, nel Comune di Santa Flavia, non lontano da Palermo. Nell’affondamento sono morte 7 persone, 15 invece i superstiti. La Procura sta indagando per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo. Per il naufragio sono indagati il comandante neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e ilio Matthew Griffith che era di guardia in plancia la notte del naufragio.del, ladi(ANSA FOTO) – cityrumors.