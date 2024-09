Salvini Con fanatismo del solo elettrico a rischio posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 13 settembre 2024) TORINO (ITALPRESS) – “L’ideologia e ildele con benzina e diesel fuorilegge significa far rischiare ila 14 milioni di operai e artigiani in tutta Europa. Conto che lo stiano capendo anche in Germania, in Francia e in Belgio e quindi mettere al bando dal 2035 i motori a benzina e diesel è una follia. Ci sono dei biocarburanti assolutamente sostenibili”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, a margine dell’inaugurazione del Salone dell’auto di Torino. ads/gsl (Fonte video: Pagina Facebook Matteo) Unlimited News - Notizie dal mondo