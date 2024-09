Offerte di lavoro a settembre 2024 538mila lavoratori richiesti ma ne manca la metà

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 13 settembre 2024)è un mese molto importante sotto l’aspetto dei nuovi impieghi. Sono infatti programmati beningressi da parte delle imprese. Un processo, però, tutt’altro che semplice, considerando la difficoltà nel reperire personale. Ecco l’analisi posta in evidenza dal Bollettino Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del. Nuove assunzioni ale imprese in Italia ricercano. Si parla di contratti a tempo determinato, dalla validità superiore a un mese o, in alcuni casi, a tempo indeterminato. Una notizia positiva, se non fosse che le statistiche evidenziano una problematica: quasi un’assunzione su due risulta difficile. Le società faticato a individuare operai specializzati, dirigenti e addetti per professioni tecniche.