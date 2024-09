Museo di Ascona Omaggio ai coniugi Moro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dal 15 settembre al 5 gennaio, ilComunale d’Arte Moderna di, in Canton Ticino, rendeaiRuth e Giancarlo, due figure di artista tra le più significative del territorio ticinese. La una mostra si inaugura sabato 14 alle 17 nella sede museale di via Borgo 34, ed è curata da Mara Folini, che presenta una serie di opere nate da più di cinquant’anni di vita comune e di quotidiano confronto creativo. Pur lavorando con stili e modalità diversi, come in un Gioco di specchi - così come recita il sottotitolo della rassegna - i lavori dell’una sembrano riflettersi in quelli dell’altro.