Milan-Venezia Fonseca in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Alle 14:15 di oggi, venerdì 13 settembre, Paulointerverrà inalla vigilia del match tra, valevole per la quarta giornata di Serie A e in programma sabato alle 20:45. Dopo la sosta nazionali, la squadra rossonera è chiamata ad invertire la rotta per cambiare una classifica che al momento vede Pulisic e compagni fermi a quota due punti. Dopo i pareggi con Torino e Lazio e la sconfitta col Parma,insegue la prima vittoria e spera di avere anche indicazioni incoraggianti sul piano del gioco. Ilvisto finora ha fatto intravedere problemi nelle distanze tra i reparti e ha subìto molte ripartenze. A destra Calabria ed Emerson Royal non hanno convinto, mentre in attacco il tema caldo è il ballottaggio tra Abraham e Morata, entrambi nuovi acquisti e al momento in vantaggio su Okafor.