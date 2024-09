Milan Mario Balotelli difende Theo e Rafael Leao | il cooling break è una ca***ta!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’ex attaccante delha preso le difese diHernandez e: ecco le parole sull’episodio delbreakè tornato sull’episodio delbreak che ha visto come protagonisti i due giocatori delHernandez ee si è schierato dalla loro parte: “A parte che per me uno è un esterno sinistro, l’altro un terzino sinistro. Dal momento che hanno l’acqua dall’altra parte del campo, il mister non deve parlare con loro, perché rompergli le scatole”. Secondo l’ex attaccante rossonero, infatti, non c’era motivo di andare dall’altra parte del campo, visto che entrambi erano entrati sul terreno di gioco da poco.