Le scarpe da skate che dovresti scegliere per diventare il prossimo Tony Hawk almeno nello stile

(Di venerdì 13 settembre 2024) Lolook è dappertutto. Piace a molti e funziona bene con il guardaroba. Ma sono ledapiù di una T-shirt oversize con una bella grafica a definire quanto possiamo considerarci immersi nell'universo della tavola a quattro ruote e quanto ne siamo consapevoli. Perché oggi, lontano daglipark, a fare gli half-pipe o altri trick fenomenali, siamo in pochi nonostante le evoluzioni di Keegan Palmer, Tom Schaar e Augusto Akio ci abbiano incollati alla finale dei Giochi Olimpici di Parigi in qualità di commentatori esperti. La verità però è che loe la scelta delleper andare sullosono parte del lessico quotidiano/urbano che adottiamo per andare soprattutto altrove. E siamo felici così. Però se sotto sotto la volontà di imparare a fare salti cresce davvero, allora qui ci sono le dritte fondamentali per iniziare a fare le scelte giuste.