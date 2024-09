La passione di Cristo | ecco quando inizieranno le riprese del sequel del film di Mel Gibson

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 settembre 2024)ledelde Ladidi Mel, che si intitolerà Ladi: Resurrezione. Sembra che le cose si stiano finalmente muovendo per quanto riguarda ladi2 di Mel. Ilha subito diversi ritardi, soprattutto a causa di modifiche alla sceneggiatura, ma ora è praticamente pronto per la produzione. L'inizio delladelè fissato per il 2025, subito dopo cheavrà terminato la produzione di Flight Risk a gennaio. Ieri Melè stato visto fare location scouting a Malta.si trova nel Paese per una visita di cinque giorni per discutere con le autorità maltesi, compreso il Primo Ministro Robert Abela. Mel: "La