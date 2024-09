Il sogno di uno smartphone peggiore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 13 settembre 2024) Uno spettro si aggira per l'Europa, anzi per il mondo: lo spettro del dumbphone. A metà tra la pia illusione collettiva e il serio business di nicchia, il dumbphone non è altro che la versione un po’ meno smart – e quindi scemotta, dumb – dello. Un telefono, dirà qualcuno. Ecco, non proprio. La categoria è difficile da incasellare proprio perché gioca per sottrazione, partendo da un massimo – l’ultimo iPhone o Google Pixel, per dire – e togliendo elementi, optional, meraviglie varie per arrivare a un dispositivo meno potente e capace, ma anche meno distraente. Sta tutta qui, la promessa del dumbphone: un apparecchio in grado di connetterti al mondo evitando però di farci scivolare nei rabbit hole dei social network.