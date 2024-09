Il calo degli studenti lombardi | in cinque anni perse 2 600 classi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Prima campanella per un milione e 300mila, anche se per molti l’orario è ridotto rispetto a quello che dovrebbe essere a regime. In molti istituti di scuola primaria e medie ci vorranno ancora diversi giorni prima di attivare il tempo pieno, perché le mense partiranno in molti casi tra una o due settimane. Proseguono, poi, le nomine per coprire le cattedre rimaste scoperte dopo le procedure di immissione in ruolo, con le supplenze annuali e, laddove non si trovino queste ultime, le chiamate dirette dalle scuole. Tra i dati che emergono dai numeri pubblicati dall’Ufficio scolastico regionale, in occasione proprio dell’inizio del nuovo anno didattico, c’è il forte impatto deldemografico.