G7 Lavoro Calderone | Valorizzazione competenze e sicurezza serve più inclusione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Agenzia Vista) Sardegna, 12 settembre 2024 "Domani i ministri discuteranno insieme a noi anche altri temi importanti come ladelleanche in termini di trasferimento delletra generazioni e soprattutto il tema della salute, dellanei luoghi di". Ad affermarlo nel corso della conferenza stampa conclusiva del G7in programma sino a domani a Cagliari, è stata la ministra Marina. "Noi vogliamo un mondo diinclusivo in cui ci sia regolarità, ci sia la salvaguardia della salute e delladelle persone, la garanzia per i giovani di avere delle carriere non caratterizzate dalla discontinuità - ha aggiunto - ma invece dalla continuità e dalla crescita nellae nella crescita delle".