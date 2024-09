Figc i nemici invisibili di Gravina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 13 settembre 2024) Disuniti e, forse, nemmeno tanti all'assalto. Idi Gabriele, partito che sogna di farlo alzare dalla poltrona di numero uno dellaa gennaio quando si andrà al voto stanno lavorando per presentarsi preparati all'appuntamento. Apparentementeè un presidente debole, fiaccato dall'insuccesso della nazionale all'Europeo, che arriva dopo la mancata qualificazione mondiale, all'angolo nel duello con il ministro Abodi e con la maggioranza di governo, alle prese con il lungo momento di difficoltà di tutto il comparto e trascinato in vicende giudiziarie dalle quali sta uscendo pulito (e vittima) non senza pagare un prezzo altissimo a livello di immagine. Così viene raccontato. Tutti guardano al prossimo 4 novembre quando il calcio italiano si riunirà per il giorno della resa dei conti.