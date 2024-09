F1 GP Baku 2024 | caratteristiche del tracciato quando e dove vederlo in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024)(Azerbaigian), 13 settembre- Archiviate le tappe europee estive del mondiale, la Formula 1 è atterrata in Azerbaigian per il Gran Premio di, ai confini del Vecchio Continente. La pausa di due settimane dal Gran Premio precedente, quello di Monza, ha permesso alla Ferrari e ai propri tifosi di smaltire la sbornia di felicità per una vittoria strepitosa conquistata da Charles Leclerc. Le Rosse di Maranello, però, grazie agli aggiornamenti apportati proprio nel Bel Paese sulla SF-24, sognano di poter centrare un altro grande risultato suldilo stesso Leclerc ha già raccolto tre pole position nelle ultime tre edizioni disputate.