Elezioni presidente Serie B | Bedin incandidabile? Il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo la fumata nera nell’Assemblea elettiva dellaB, diversi rumor parlano della possibilità che ad ottobre, data prevista della nuova convocazione, ci possa essere un nuovo nome in corsa alleper il ruolo di nuovodellaB. Anche se così fosse, il nome non potrà essere quello di Paolo, ex dg della Lega B (con Abodi, dal 2010 al 2018) ed attuale dg della Lega Pro. Ilrisiede nell’incompatibilità del suo attuale ruolo, secondo quanto trapela da un consistente numero di squadre della Lega B.