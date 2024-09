Cosa ci dicono i primi risultati di OpenAI-o1?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 13 settembre 2024) Studente modello o modello studente? In realtà-o1 punta a essere entrambe le cose. Perché se i suoipossono essere valutati sulla base di quegli indicatori che naturalmente vengono utilizzati per monitorare le prestazioni, a livello globale, delle migliori menti umane, è pur vero che questo modello di intelligenza artificiale non punta a essere fine a se stesso, ma a migliorare le prestazioni di dottorandi, di ricercatori, di docenti ed esperti in tutti i campi della scienza, dalla genetica all’informatica, dalle discipline applicate a quelle pure. Fino a questo momento, quando il prodotto ormai è stato lanciato per tutti gli utenti di ChatGPT Plus e Team, le valutazioni a disposizione sono soltanto quelle del team di sviluppo interno ache, tuttavia, si è confrontato con alcune delle istituzioni più tradizionali e radicate nel mondo delle scienze matematiche.