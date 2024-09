Chirico | il giochino di Boccia sul dico non dico non funziona più

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024) Se Maria Rosariasognava di partecipare un giorno al Grande Fratello, si è giocata questa possibilità. In generale, dopo il forfait scomposto a Bianca Berlinguer su Rete4, il Biscione ha chiuso le porte alla non-consulente di Pompei. Non che le manchino i difensori d'ufficio: le voci di giornaliste e intellettuali, ai tempi di Berlusconi durissime con le cosiddette «Olgettine», adesso si mostrano indulgenti e comprensive con la signora che, a detta di Gennaro Sangiuliano, avrebbe avuto una «relazione affettiva» con l'ex ministro dal quale pretendeva anche la formalizzazione di un incarico. Essendo io tra i giornalisti che attendevanoin studio, ammetto che è stato piuttosto deludente apprendere della fuga dal Palatino, a pochi minuti dalla diretta. In effetti, da Berlinguer, le domande non si concordano, si va a schema libero, come una diretta impone.