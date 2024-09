Chi è Anna Lou Castoldi figlia d’arte e ultima concorrente di Ballando con le stelle

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 13 settembre 2024)Louè una, anche se dal suo cognome non è facile dedurlo in modo immediato. I suoi genitori, infatti, sono Morgan, al secolo Marco, e Asia Argento. Per non palare del fatto che ha un nonno da “brivido” come Dario Argento. Famiglia celebra a parte, comunque,Lou si prepara ad essere uno dei personaggi più interessanti della prossima edizione dicon le. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dacon le(@conle) Nata il 20 giungo 2001, ha da sempre mostrato una personalità spiccato e artisticamente poliedrica. Grazie alla madre, infatti, si è avvicinata alla recitazione nel progetto Baby di Netflix. Ovviamente anche la musica è una sua passione, tanto da suonare diversi strumenti e lavorare come deejay.