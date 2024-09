Bavierapreparava attacco machete | preso

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 13 settembre 2024) 11.31 Un 27enne siriano è stato arrestato in Germania, perché accusato di progettare unall'arma bianca contro soldati tedeschi nella città bavarese di Hof. Qualche giorno fa aveva acquistato due: secondo la Procura di Monaco, per attaccare i militari durante la pausa pranzo e "ucciderne quanti più possibile. Voleva suscitare scalpore e creare un senso di insicurezza tra la popolazione", si legge in una nota. Incaricata delle indagini è la sezione Antiterrorismo.