Annalisa e l’ex fidanzato dopo l’amore arriva una splendida amicizia | lei canta al matrimonio di lui VIDEO

(Di venerdì 13 settembre 2024)hato aldel suo ex; Davide Simonetta ha sposato Veronica Ferraro, la migliore amica di Chiara Ferragni. Mentre lante intonava romantiche canzoni per le nozze del, con il quale – evidentemente – è rimasta in ottimi rapporti, il suo attuale marito Francesco Muglia l’accompagnava al piano. Ildi Davide e Veronica ha fatto commuovere tutti, presenti e non ed è stato celebrato il 12 settembre 2024.hato per loro il bellissimo e dolce brano La prima cosa bella; alla cerimonia era presente anche Tananai che successivamente ha deliziato le orecchie degli invitati e dei due neo sposini con una versione acustica della sua canzone Tango. Durante la celebrazione, Chiara Ferragni ha preso la parola per fare un discorso alla sposa.