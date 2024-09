Un altro genio all’opera | devastazione creativa in centro

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arezzo, Ore 7:50 del mattino, Via Mazzini, proprio di fronte all’Agania. Un “artista” dell’idiozia, forse ispirato da un’eccessiva degustazione di bevande alcoliche o semplicemente dalla sua scarsa dotazione cerebrale, decide di abbellire ilstorico rovesciando a terra un grande vaso con dentro un piccolo alberello. Un’opera di distruzione che ha sicuramente richiesto un grande impegno intellettuale. Oltre all’atto meritevole di un premio per la stupidità, il rischio era che qualche auto in velocità, visto che in quel tratto le macchine sfrecciano come fossero al Gran Premio, potesse causare un incidente, mettendo a repentaglio la propria vita e quella dei pedoni.